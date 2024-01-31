Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку

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До держбюджету України надійшло близько 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Фінансова допомога Японії у січні передбачає грантову частину коштів на 89,8 млн доларів у рамках проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Також фіндопомога складається з позики обсягом 300 млн доларів у рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

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"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни" - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Економічна правда

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