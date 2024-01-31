Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
До держбюджету України надійшло близько 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Фінансова допомога Японії у січні передбачає грантову частину коштів на 89,8 млн доларів у рамках проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).
Також фіндопомога складається з позики обсягом 300 млн доларів у рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).
"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.
Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни" - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Економічна правда