Прибуток Microsoft зріс на 33% завдяки інвестиціям у ШІ та хмарні обчислення

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Корпорація Microsoft заявила, що її прибуток за жовтень-грудень 2023 року зріс на 33% завдяки значним інвестиціям в технології штучного інтелекту.

Про це пише AP.

Компанія заявила, що це збільшення в значній мірі відображає зростання її підрозділу хмарних обчислень, де Microsoft зосереджує більшу частину своїх інвестицій в ШІ.

Microsoft прозвітувала про чистий прибуток за квартал у розмірі 21,87 млрд дол. Виручка сягнула 62,02 млрд доларів, що на 18% більше, ніж у попередньому кварталі.

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"Microsoft міцно закріплює за собою позицію лідера в гонці штучного інтелекту", - сказав Джеремі Голдман з Insider Intelligence.

Голдман припустив, що технологія ШІ може допомогти розширити частку Microsoft в цифровій рекламі.

Хмарний бізнес-сегмент Microsoft збільшив дохід на 20%, а офісний пакет Office та мережа LinkedIn зросли на 13%.

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Економічна правда