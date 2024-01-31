Всі розділи
Укр / Рус

Прибуток Microsoft зріс на 33% завдяки інвестиціям у ШІ та хмарні обчислення

Середа, 31 січня 2024, 20:40 - Олексій Павлиш
 
Getty images

Корпорація Microsoft заявила, що її прибуток за жовтень-грудень 2023 року зріс на 33% завдяки значним інвестиціям в технології штучного інтелекту. 

Про це пише AP.

Компанія заявила, що це збільшення в значній мірі відображає зростання її підрозділу хмарних обчислень, де Microsoft зосереджує більшу частину своїх інвестицій в ШІ.

Microsoft прозвітувала про чистий прибуток за квартал у розмірі 21,87 млрд дол. Виручка сягнула 62,02 млрд доларів, що на 18% більше, ніж у попередньому кварталі.

Реклама:

"Microsoft міцно закріплює за собою позицію лідера в гонці штучного інтелекту", - сказав Джеремі Голдман з Insider Intelligence.

Голдман припустив, що технологія ШІ може допомогти розширити частку Microsoft в цифровій рекламі.

Хмарний бізнес-сегмент Microsoft збільшив дохід на 20%, а офісний пакет Office та мережа LinkedIn зросли на 13%.

Реклама:

Економічна правда

Microsoft штучний інтелект технології компанії світ
Реклама:
Матеріали за темою
Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту 24 січня 2024, 18:46
Білл Гейтс пояснив, як штучний інтелект змінить життя через 5 років 17 січня 2024, 11:45
Microsoft стала найдорожчою компанією світу, випередивши Apple 15 січня 2024, 14:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті