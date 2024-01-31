Гуманітарне розмінування: в січні в Україні обстежили понад 20 тисяч га сільгоспземель

Протягом січня в Україні обстежили понад 21 тис га сільгоспземель, сертифікували нових операторів та відкрили доступ до державних стандартів в сфері протимінної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепрем’єрка - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що в 2023 році сапери показали гарний результат. Тому Мінекономіки оновило План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення, збільшивши площі, визначені для першочергового повернення в господарську експлуатацію.

"І вже працюючи за оновленим планом, ДСНС, ДССТ та неурядові оператори обстежили в перший місяць понад 21 тисячу гектарів землі. Враховуючи, що зима – складний період для робіт з розмінування, маємо непогані темпи", - розповіла Свириденко.

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Найбільше в січні обстежено земель сільгосппризначення в Херсонській області – майже 19,7 тис га. Понад 1,1 тис га обстежено в Миколаївській області, біля 200 га – в Харківській.

Крім цього, в порівнянні з кінцем минулого року в Україні збільшилась кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності.

"В грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів. Станом на зараз маємо вже 29 операторів. Отже наші спроможності збільшуються. Сьогодні працюємо над тим, щоб удосконалити, цифровізувати та пришвидшити процеси сертифікації", - додала віцепрем’єрка.

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З 29 січня Мінекономіки відкрило безоплатний доступ до державного стандарту в сфері протимінної діяльності. Тобто операторам чи компаніям, які мають намір працювати в сфері ПМД, відтепер не потрібно буде сплачувати кошти, щоб ознайомитись з державним стандартом

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Економічна правда