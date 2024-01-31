PayPal скоротить 2500 співробітників через конкуренцію і скорочення прибутків

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Компанія PayPal Holdings скоротить свій штат приблизно на 9% на тлі зростаючої конкуренції з боку Apple та Zelle, скороченням прибутку та зниженням рейтингів PayPal з боку аналітиків.

Про це пише Bloomberg. із посиланням на заяву головного виконавчого директора компанії Алекса Крісса, який зайняв цю посаду у вересні.

У своєму листі до співробітників у вівторок Крісс повідомив про рішення "правильно підібрати розмір компанії" шляхом як прямих скорочень, так і ліквідації відкритих вакансій протягом року.

Співробітники, яких це торкнеться, будуть повідомлені про це до кінця тижня, йдеться в листі, з яким ознайомилося агентство.

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PayPal, в якій на кінець 2022 року працювало близько 29 900 працівників, оголосила про подібні скорочення в січні минулого року. Останній крок торкнеться близько 2 500 працівників.

Ліквідація робочих місць дозволить компанії "рухатися зі швидкістю, необхідною для надання послуг нашим клієнтам і стимулювання прибуткового зростання", зазначив Кріс у листі.

"У той же час, ми продовжимо інвестувати в ті сфери бізнесу, які, на нашу думку, створять і прискорять зростання", - додав він.

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Акції платіжного гіганта впали більш ніж на 20% за останній рік, оскільки прибутки знизилися, а компанія знизила свій річний прогноз щодо операційної маржі. PayPal призначив Крісса минулого року замість Дена Шульмана.

Економічна правда