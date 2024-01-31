Автовиробник Kia вперше обігнав за капіталізацією материнську компанію Hyundai

Корпорація Kia обігнала материнську Hyundai Motor, яка врятувала її від банкрутства понад 25 років тому, за ринковою вартістю, оскільки вона нарощує виробництво бюджетних електрокарів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції автовиробника зросли на 5% у Сеулі на момент закриття, підвищивши ринкову капіталізацію Kia до 41,3 трлн вон (31 млрд дол) і зробивши її більшою, ніж у Hyundai, вартість якого досягла 41,1 трлн вон після зростання на 2,4%.

Зараз Kia є п’ятою за ціною акцією в Південній Кореї.

Реклама:

Агентство зазначає, що це перший випадок, коли Kia випередила Hyundai на корейському фондовому ринку з 2001 року. Hyundai придбала Kia після банкрутства в 1998 році, і зараз володіє 34% акцій менш відомого автомобільного бренду.

Hyundai Motor Group була заснована в 2000 році після того, як Hyundai Motor Co. купила Kia. Зараз Hyundai Motor Group є материнською компанією Hyundai Motor Co., Kia та Genesis.

Акції Kia підскочили на 17% з 25 січня, коли автовиробник оголосив про план викупу акцій на 500 мільярдів вон і заявив, що планує отримати операційну маржу майже в 12% за рік.

Реклама:

Продажі електромобілів Kia зростуть на 50% до 270 000 одиниць у 2024 році, що зробить компанію видатною серед глобальних конкурентів на тлі слабкого попиту.

Нагадуємо:

Російська компанія "Арт-Фінанс" завершила угоду щодо купівлі всіх російських активів південнокорейського виробника Hyundai.