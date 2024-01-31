У національному офісі інновацій пояснили, як бюджет Росії заробив на переглядах російського YouTube українцями

Російські виконавці продовжують отримувати монетизацію за перегляди свого контенту на YouTube від переглядів з-за кордону, в тому числі з України. Відключення функції монетизації стосується лише переглядів та прослуховувань жителів РФ.

Про це розповіла очільниця Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк в ефірі телемарафону.

"Ми стикаємось з ситуацією, що коли наприклад росіянин з Росії дивиться свій контент, там дійсно немає заробітку. Як тільки його контент починає хтось дивитися за кордоном, в тому числі українці, виходить так що по правилах YouTube чи по правилах будь-якої іншої платформи, як тільки контент опублікований і укладений відповідний договір, і що за умовами договору передбачена його монетизація, відрахування коштів йде за кожний клік.

Фактично, все що надходить з-за кордону в Росію і йде тому виконавцеві, згодом йде в бюджет в якості податкового платежу", - пояснила Орлюк.

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Це стосується не лише якогось платного контенту, а й безкоштовного. Адже при кожному кліку спливає контекстна реклама, платежі з якої отримує автор контенту.

Також кошти за перегляди контенту його автор отримує і з платних підписок користувачів на застосунок.

"Але чим більш популярний твір - пісня чи фільм, - тим більше він виходить в тренди, тим більше його і дивляться. Платформа завжди зацікавлена, щоб до неї звертався той автор", - додала вона.

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Нагадуємо:

За даними контент-маркетингова агенція Top Lead, Росія заробила близько 5 мільйонів доларів завдяки тому, що українці переглядають на YouTube російський контент та слухають російську музику на стримінгах.