Нафта завершує січень зростанням через напруженість на Близькому Сході

Ціна на нафту 31 січня знизились, але завершують місяць зростанням уперше з вересня на тлі напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 за київським часом становить 82,64 дол за барель, що на 0,23 дол (0,28%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

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Квітневі ф'ючерси на Brent здешевшали під час торгів на 0,23 дол (0,28%), до 82,27 дол за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень знизилися в ціні на цей час на 0,21 дол (0,27%), до 77,61 дол за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на 1,04 дол (1,4%), до 77,82 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

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Зазначається, що у січні ціни на нафту піднялися більш ніж на 7% у зв'язку з нападами хуситів на судна у Червоному морі й заходами у відповідь США та їхніх союзників.

У вихідні стало відомо про загибель трьох американських військових через атаку безпілотників на базу США в Йорданії. Побоювання трейдерів щодо можливої різкої відповіді Вашингтона є чинником підтримки ринку.

Економічна правда