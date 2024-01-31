ЄС акумулює 260 мільярдів євро російських активів, прибутки з них підуть Україні - Мін’юст

ЄС уже провів велику домашню роботу з розшуку та фіксації активів Росії, що перебувають у юрисдикціях країн ЄС. Йдеться про 260 мільярдів євро, з яких 210 мільярдів євро заморожено в Бельгії та Люксембургу.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Першим кроком є акумуляція цих активів на одному рахунку в Euroclear.

Так, цей процес вимагатиме узгодження від усіх 27 країн, але Єврокомісія працює з надшвидкістю, - пообіцяли зробити швидко", - описала вона на фейсбук-сторінці наступний крок.

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Наступний кроком має стати досягнення поки що відсутньої єдності в спрямуванні надприбутків від російських активів в Україну.

"Але і в цьому питанні нас запевнили - "так", ми працюємо, чекайте", - зазначила заступниця міністра.

Українська делегація на чолі з міністром Денисом Малюською провела низку зустрічей з комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, з топкерівниками директоратів Єврокомісії та урядом Бельгії. Брюссель головує з 1 січня 2024 року в ЄС, тож усі болючі питання щодо заморожених активів Росії розв'язуються зараз саме там.

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"Переважно суверенні активи існують у формі бондів, облігацій та інших інструментів. У міру того, як ці інструменти досягають терміну погашення, вони конвертуються в кеш. Майже всі активи зберігаються на рахунках великих депозитарних установ типу Euroclear або на рахунках центральних чи резервних банків.

Саме надприбутки від цих фінансових інструментів і обговорювали протягом сьогоднішніх зустрічей. І ЄС продовжить роботу над тим, щоб усе знайти та інвентаризувати, цей факт учора також підтвердили посли ЄС", - зазначила заступниця очільника Мін'юсту.

Вона наголосила, що Бельгія на боці України, "і є 100% підтримка того, що ці надприбутки від заарештованих активів потраплять в Україну, на її відновлення".

Зараз у ЄС обговорюються політичні, юридичні, економічні ризики.

"Але швидше "так", ніж "ні". Бельгійський уряд, Міністерство юстиції, МЗС запевнили нас, що зроблять усе залежне, щоб питання спрямування надприбутків було вирішено під час головування країни в ЄС", - підсумувала вона.

Також під час зустрічей обговорювали питання конфіскації тіла заморожених активів РФ.

"У ЄС поки що неохоче про це говорять, тому що step-by-step approach їм більше до вподоби, однак над цим питанням активно працюють у G7 і є певні зсуви щодо ухвалення законодавства у США", - описала вона поточну ситуацію.