Прокуратура повернула у власність держави прикордонну смугу на Харківщині

У власність держави повернуто землі 566 га прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині, які були передані у приватну власність для сільськогосподарських потреб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву Харківської обласної прокуратури в інтересах держави. Завдяки прокуратурі у власність держави буде повернуто землі прикордонної смуги уздовж російсько-українського кордону на Харківщині площею 566 га та вартістю понад 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, що указані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб’єкту господарювання для сільськогосподарських потреб.

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Рік угоди прокуратура не повідомляє.

При цьому вказані землі фактично є землями прикордонної смуги та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора.

"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб, вибуття з державної власності та перебування в оренді приватних суб’єктів господарювання унеможливлює їх використання для захисту нашої країни", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, як зазначають в прокуратурі, виявлений випадок не є винятковим.

"Це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії", - наголосили в прокуратурі.

Водночас, як можна припустити з огляду на оприлюднені фотографії, уся територія уздовж кордону на цих фото є сільськогосподарськими наділами.