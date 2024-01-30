Санкції проти забудовника Єрмолаєва зачепили газовий бізнес Віктора Ющенка

Держгеонадра зупинила дію трьох спецдозволів на користування надрами, виданих компаніям забудовника Вадима Єрмолаєва, при цьому, співвласником в одній з компаній є третій президент України Віктор Ющенко.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на наказ Держгеонадр №38 від 25 січня.

Рішення ухвалене через запровадження проти Єрмолаєва персональних санкцій.

Зупинено ліцензії:

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ПрАТ "Коростишівський кар'єр" – експлуатація східної та західної ділянки родовища лабрадориту Слобідське в Житомирській області;

ТОВ "Потоки" – геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод родовища Дніпровське у Дніпропетровській області;

ТОВ "Трендс Сістем" – геологічне вивчення нафтогазоносних надр газової площі Федорівська у Полтавській області.

При цьому, у "Трендс Сістем" частка розміром 8,5% належить третьому президенту України Віктору Ющенку.

Нагадуємо:

У 2020 році бізнесмен та інвестор Вадим Єрмолаєв входив до рейтингу 100 найбагатших людей України (39-те місце) за версією Dragon Capital.

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Бізнесмен став одним із фігурантів репортажу УП "Батальйон Монако". Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо перетину кордону 84 фігурантами списку. Єрмолаєв громадянин Кіпру і батько чотирьох дітей, навряд чи у ДБР будуть до нього питання.

У 2019 році Єрмолаєв вийшов з українського громадянства та став громадянином Кіпру.

23 грудня 2023 року указом Президента України №850/2023 до Єрмолаєва були застосовані персональні економічні санкції на десять років, через те, що він був пов’язаний з підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську, а отже сплачував податки в російський бюджет.

Спецдозволи на користування надрами зупинено на десять років.