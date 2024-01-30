Кабмін спростив визначення родини військового для отримання грошового забезпечення або допомоги

Кабінет міністрів спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Спрощений порядок запроваджено на час дії воєнного стану.

"Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців", - повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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А саме йдеться про: Міноборони; СБУ; Службу зовнішньої розвідки; ГУР; Головне управління Національної гвардії; Держприкордонслужбу; Управління державної охорони; Адміністрацію Держспецзв'язку; Адміністрацію Держспецтрансслужби.

Зазначається, що це дасть змогу оперативно визначати родинне коло осіб військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.