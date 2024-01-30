Податок на житлову нерухомість: хто і скільки має заплатити 

Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити низку обов’язкових платежів – державне мито, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО), військовий та пенсійний збір.

ЕП розповідає детальніше, які потрібно сплачувати податки на житлову нерухомість.

Обов’язкові платежі

Державне мито – це оплата нотаріального посвідчення того факту, що право власності від продавця переходить до покупця. Цей платіж сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості.

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Натомість покупець повинен сплатити 1% від вартості майна, але в якості пенсійного збору.

Крім цього продавець має сплатити ПДФО, його розмір залежить від кількох чинників. Так, перший продаж квартири у році здійснюється без ПДФО.

Якщо ж людина вдруге за рік продає квартиру, то повинна сплатити 5% ПДФО, третій і наступні продажи – 18% ПДФО. Крім цього, якщо до продажу квартира перебувала у власності менше трьох років, ПДФО сплачується на рівні 18%.

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Виключенням є продаж нерухомості, яку отримали у спадок.

Разом з ПДФО продавець сплачує і військовий збір у розмірі 1,5% від вартості нерухомості.

Податок "на розкіш"

Щорічно власникам нерухомого майна певної квадратури нараховується так званий податок на розкіш. Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 метрів квадратних, будинки площею від 120 метрів квадратних та різні типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 квадратних метрів.

Розмір податку визначається за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місцерозташування нерухомості. Дізнатися ставку у своїй області можна на сайті податкової.

Ставка податку розраховується у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити податок "на розкіш" потрібно до 1 липня наступного року, тобто податок за 2023 рік оплачується у 2024 році, а за 2024 рік – у 2025 році.

За допомогою онлайн-калькулятора можна розрахувати, скільки податку доведеться заплатити.

Якщо ж у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

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Нагадуємо:

У кінці 2023 року у НБУ заявили, що ринок нерухомості поволі відновлюється. Попит пожвавлюється передусім на готове житло. При цьому зріс попит на оренду, також значно зросли обсяги пільгової іпотеки.