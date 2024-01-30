Держборг України у 2023 році зріс на 30,4%, до нового історичного максимуму

Сукупний державний борг України 2023 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на 33,9 млрд доларів (30,4%) - до 145,32 млрд доларів, у гривневому - на 1,444 трлн грн (35,4%) - до 5,519 трлн грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, прямий держборг збільшився на 34,4% - до 136,59 млрд доларів (5,188 трлн у гривневому еквіваленті). І склав 94,0% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Зовнішній прямий борг минулого року зріс на 49,1% (31,20 млрд доларів) - до 94,79 млрд доларів. Тоді як внутрішній прямий - на 14,2%, (198,0 млрд грн) - до 1,587 трлн грн.

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Сукупний зовнішній держборг України 2023 року збільшився на 42,3% (30,23 млрд доларів) - до 101,70 млрд доларів. Тоді як сукупний внутрішній - на 13,3% (194,6 млрд грн) - до 1,656 трлн грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 70,0%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець 2023 року зросла до 32,32%, тоді як в американських доларах знизилася до 26,21%, у гривні - до 27,21%, у спеціальних правах запозичення - до 11,34%, у канадських доларах - до 2,26%, у єні - до 0,65%, у британських фунтах залишилася на рівні 0,02%.

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67,21% держборгу має фіксовану процентну ставку. Тоді як 11,34% - прив'язано до ставки МВФ, 8,82% - до SOFR, 3,83% - до EURIBOR, 0,65% - до TORF.

Ставка ще за 2,63% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 5,25% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у межах емісійного фінансування бюджету 2022 року.

0,25% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Нагадуємо:

Згідно з даними голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, до війни частка зовнішнього держборгу становила 60,9%. Частка боргу у валюті з початку війни також збільшилася з 65,1% до 72,8%.

Державний і гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на 13,4 млрд доларів - до 111,45 млрд доларів.

МВФ у рамках першого і другого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною значно поліпшив прогноз зростання держборгу 2023 року - з 98,3% ВВП до 87,1% ВВП. Зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець 2022 року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

За оцінками МВФ, потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становитимуть 42 млрд доларів. До кінця року держборг досягне 96,7% ВВП, а до кінця 2025 року - 98,5%, після чого почне поступово знижуватися.