На Київщині внаслідок падіння уламків "Шахедів" спалахнула пожежа на підприємстві 

фото: ГУНП в Київській області

Внаслідок падіння уламків російських дронів-камікадзе на території одного з підприємств в Київській області виникла пожежа, пошкоджені адміністративна будівля та ангар.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, росіяни вночі атакували область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.

"На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар", – зазначив Кравченко.

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Очільник ОВА додав, що пожежу оперативно ліквідували. Крім будівель, пошкоджено три автомобілі. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

Наразі всі оперативні групи працюють на місці, фіксуючи наслідки нічної атаки.

Економічна правда.

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