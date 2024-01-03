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Нині станцій столичного метро, де потрібен терміновий ремонт, немає – начальник метрополітену 

Середа, 3 січня 2024, 20:02 - Анастасія Дячкіна
 

Наразі станцій столичного метрополітену, де потрібен терміновий ремонт, немає, безпечне перевезення пасажирів забезпечено. 

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський. 

"На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. Всі тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", – зазначив він. 

За його словами, метрополітен веде періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метро, особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах.

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"Водночас у зв’язку із фізичною зношеністю, необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії", – наголосив Брагінський. 

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Нагадаємо: 

На ділянці столичного метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.





Київ метрополітен транспорт
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