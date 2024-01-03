Нині станцій столичного метро, де потрібен терміновий ремонт, немає – начальник метрополітену 

Наразі станцій столичного метрополітену, де потрібен терміновий ремонт, немає, безпечне перевезення пасажирів забезпечено.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

"На цей час станцій, які потребують термінового позапланового ремонту, в київському метро немає. Всі тунельні споруди метрополітену знаходяться в задовільному технічному стані. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", – зазначив він.

За його словами, метрополітен веде періодичний нагляд і спостереження за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метро, особливо на тих, які побудовані у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах.

Реклама:

"Водночас у зв’язку із фізичною зношеністю, необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик передбачається проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів між станціями Почайна та Тараса Шевченка Оболонсько-Теремківської лінії", – наголосив Брагінський.

Читайте також: Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Теремки і Голосіїв без метро. Що трапилось з "синьою" гілкою метрополітену

Реклама:

Нагадаємо:

На ділянці столичного метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.









