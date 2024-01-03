На Полтавщині вирішили відновити роботу системи GPS-моніторингу за прибиранням доріг 

Рада оборони Полтавської області 3 січня ухвалила рішення про відновлення роботи системи GPS-моніторингу під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Система дає змогу стежити за рухом прибиральної техніки онлайн.

"Від жителів надійшло чимало нарікань на незадовільне чищення доріг. У разі погіршення погоди дорожні служби мають забезпечити цілодобову роботу снігоприбиральної техніки, диспетчерів, чітку взаємодію всіх служб", - сказав Пронін.

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За його словами, учасники засідання також обговорили питання захисту об'єктів критичної інфраструктури на території Полтавської області через активізацію ворожих обстрілів і вжили "всіх необхідних заходів".

Нагадуємо:

Тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL були встановлені по всій Україні та роками могли передавати інформацію з них на сервери, розташовані в Росії. Про цей факт у грудні 2023 року повідомили журналісти "Схем" (Радіо Свобода).

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2 січня СБУ повідомило, що Росія використовувала вуличні камери для підготовки ракетних ударів по столиці.