На Одещині викрили чиновника Укртрансбезпеки, який "заробляв" на поборах

Державне бюро розслідувань на Одещині викрило посадовця Укртрансбезпеки, який збирав побори з зернотрейдерів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці зауважили, що чиновник заробляв мільйони, пропускаючи фури з зерном, що не відповідали габаритно-ваговим нормам.

"Він поставив на потік заробіток на вагових комплексах Уктрансбезпеки на всіх основних транспортних розв’язках Одещини. За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень", - додали в ДБР.

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Кошти платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини.

За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень.

2 січня працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції затримали ділка "на гарячому" - за даними Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, зафіксували неправомірну вигоду у 22 тис грн.

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Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців Уктрансбезпеки.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Економічна правда