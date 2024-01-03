На Одещині викрили чиновника Укртрансбезпеки, який "заробляв" на поборах
Державне бюро розслідувань на Одещині викрило посадовця Укртрансбезпеки, який збирав побори з зернотрейдерів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці зауважили, що чиновник заробляв мільйони, пропускаючи фури з зерном, що не відповідали габаритно-ваговим нормам.
"Він поставив на потік заробіток на вагових комплексах Уктрансбезпеки на всіх основних транспортних розв’язках Одещини. За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень", - додали в ДБР.
Кошти платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини.
За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень.
2 січня працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції затримали ділка "на гарячому" - за даними Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, зафіксували неправомірну вигоду у 22 тис грн.
Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців Уктрансбезпеки.
Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Економічна правда