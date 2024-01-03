Торік аграріям повернули в користування понад 200 тис га розмінованих земель: ефект для економіки

У 2023 році спеціалісти з розмінування обстежили 274 тисячі гектарів сільськогосподарських земель України, 208 тис га вже передали в користування аграріям.

Про це повідомила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що з третини потенційно замінованих українських земель, значна частина — сільськогосподарські. Тобто це незасіяні поля, не зібраний урожай, простій у роботі, недоотримані доходи, втрачені робочі місця й не сплачені податки.

На початок 2023 року Україна не мала жодної важкої машини для розмінування та мала 6 операторів протимінної діяльності й 1 500 саперів.

Реклама:

"Новий рік почали із майже 30 машинами, 26 операторами та понад 3 000 саперами. А ще із запевненням партнерів, що готові інвестувати у гуманітарне розмінування України майже пів мільярда євро. Частина країн-партнерів та міжнародних організацій ці кошти вже почали виділяти", - додала Свириденко.

Ці інструменти дали змогу саперам ДСНС, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів обстежити 274 тис га сільськогосподарських земель - 58% від обсягу, які було заплановано обстежити за 4 роки.

"І найголовніше – 208 тис. га з цих земель вже передано у використання аграріям", - зауважила міністерка.

Реклама:

"Якщо брати цьогорічну середню по країні врожайність пшениці (47,9 ц/га) — це майже мільйон тонн зерна. За цінами Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) – це понад 225 млн дол, (8,4 млрд грн) якщо продавати збіжжя за кордон. Це приблизно 750 тисяч тонн борошна або близько 6 мільйонів батонів на полицях магазинів протягом року щоденно. А якщо аграрії цього року на вже повернутих в експлуатацію землях посіють, наприклад, соняшник, українці матимуть додатково приблизно 266 мільйонів пляшок олії", - додала віце-прем’єрка.

Загалом, якщо станом на початок року 174 000 км² української землі було потенційно заміновано, то зараз — 156 000 км².

Читайте також: День на мінному полі. Як люди, машини та собаки очищують землі Миколаївщини