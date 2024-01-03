У грудні українці придбали рекордний обсяг валюти за понад 10 років

У грудні 2023 року чиста купівля іноземної валюти українцями досягла рекордного показника - 1,026 мільярда доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Дані демонтрують, що українці у грудні купували більше валюти, ніж продавали.

Минулого місяця купівля валюти українцями досягла максимуму за 11 років (у 2012 році чиста купівля становила у жовтні – 2,17 млрд дол, а потім у листопаді 1,52 млрд дол)

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У грудні українці зменшили продаж готівкової іноземної валюти до 1,26 млрд дол, натомість купівля зросла до 2,06 млрд дол.

Також збільшили купівлю безготівкової валюти фізичні особи – до 530 млн дол із 507 млн дол у листопаді.

Продаж безготівкової валюти у грудні зріс до із 260 млн дол у листопаді до 312 млн дол. У листопаді чиста купівля валюти населенням становила 622 млн дол.

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