ЦРУ заборонило співробітникам користуватися Telegram з робочих комп'ютерів і особистих пристроїв    

Аналітикам Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США заборонили використовувати на робочому місці месенджер Telegram.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

"У ЦРУ тим, хто аналізує Росію, заборонили використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до соціальної мережі Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів. Аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робоче місце, що змушує їх залишати приміщення ЦРУ, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку", - пише агентство з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, які попросили залишитися анонімними.

"Раніше шпигунство було пов'язане з таємницями. Дедалі частіше йдеться про те, що ховається на видноті. Приголомшлива кількість даних, від постів у Facebook і кліпів на YouTube до пінгу місцезнаходження з мобільних телефонів і автомобільних застосунків, перебуває у відкритому Інтернеті, доступному кожному, хто шукає", - підкреслює Bloomberg.

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Нагадуємо:

Водночас у ЦРУ є офіційний канал у Telegram.

Крім того, минулого року відомство створило в месенджері спеціальний канал для вербування росіян і опублікувало в ньому ролик із закликом ділитися інформацією.

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У січні 2022 року глава МВС Німеччини Ненсі Фезер допустила блокування месенджера через його використання екстремістськими угрупованнями. Зокрема, вона вказала, що праві радикали координували через застосунок протести проти заходів уряду щодо боротьби з пандемією і погрожували вбивством низці німецьких політиків.

У листопаді 2023 року користування Telegram обмежили у Франції. Зокрема, членів уряду зобов'язали видалити додаток зі своїх пристроїв, оскільки його не схвалило Національне агентство безпеки інформаційних систем (ANSSI). Під заборону також потрапили WhatsApp і Signal.

Крім того, посилити нагляд над Telegram вирішив ЄС. Месенджер зобов'язали призначити до 17 лютого 2024 року юридичного представника для зв'язку з Єврокомісією з метою боротьби з екстремістським контентом і пропагандою насильства.