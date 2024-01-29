Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації

Голова Національного банку Андрій пишний анонсував другий етап валютної лібералізації та валютних пом'якшень, який розпочнеться незабаром.

Про це глава НБУ заявив в інтерв'ю "Останньому Капіталісту".

Другий етап, за словами Пишного, передбачатиме певні послаблення щодо торгового фінансування.

"У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі й можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів", - сказав він.

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Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. За словами Пишного, це відбудеться на наступному етапі валютної лібералізації.

Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Економічна правда

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