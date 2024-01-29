Мін'юст вимагає від власників банку "Авангард" 2 мільярди

Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку "Авангард", "Інвестиційний капітал Україна" та їхніх власників – Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.

Про це йдеться в матеріалі ЕП.

15 грудня Господарський суд Києва розглянув позов в якому Мін'юст вказав, що компанія і банк несвоєчасно перерахували державі активи "МР Банку" (колишній "Сбєрбанк РФ"), тому мають сплатити інфляційні втрати – 1,34 млрд грн та 3% річних – 208,57 млн грн за порушення строків повернення коштів.

"Оскільки за час користування коштами без належних на те підстав, банк їх використав для отримання прибутку, частина з якого, на думку позивача, в подальшому, спрямована на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам банку – фізичним особам, просить також солідарно стягнути з відповідачів (банк, Пасенюк та Стеценко) отриманий дохід у розмірі майже 630 млн грн", – йдеться в ухвалі.

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Раніше повідомлялось, що понад 9 млрд грн активів "МР Банк", переважно у формі ОВДП майже рік перебували по суті на зберіганні у банку "Авангард" та "Інвестиційний капітал Україна".

Суд повернув Мін'юсту заяву посилаючись на те, що Господарський процесуальний кодекс забороняє об`єднання в одне провадження кількох вимог, які підлягають розгляду в порядку різного судочинства. Тобто, по суті справа ще не розглядалась.

Зараз уряд оскаржує рішення першої інстанції в Північному апеляційному господарському суді. Крайнє засідання відбулось 25 січня, однак через відсутність представників відповідачів його перенесли на 30 січня.

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В ICU вини не визнають, пояснюючи, що "законодавство щодо порядку примусового вилучення було суперечливим" та "містило суттєві прогалини аж до кінця 2022 – початку 2023 років". Саму ж справу, на їхню думку ініціював не уряд.

Детальніше читайте в матеріалі ЕП: "Мародерство" чи just business. За що держава хоче стягнути 2 мільярди з власників банку "Авангард" та ICU?