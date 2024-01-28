Євро кидає виклик Єні, як основній валюті carry trade

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Японська Єна підходить до завершення періоду наднизьких облікових ставок, тому трейдери шукають альтернативну валюту для операцій carry trade.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зниження європейських процентних ставок, що насувається, зробило євро головним кандидатом на фінансування операцій з продажу валюти, що посилює тиск на єдину європейську валюту.

Carry trade - це фінансові операції із валютами, які мають різну облікову ставку, та валюта яка має нижчу ставку використовується для купівлі, тоді як валюта із вищою ставкою використовується для інвестиції.

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Великі американські інвестиційні компанії, такі як Goldman Sachs Group Inc. і JPMorgan Chase & Co. рекомендують позичати євро для купівлі більш ризикованих і високоприбуткових валют.

Очікується, що ключова ставка в єврозоні знизиться до кінця 2024 року до 2,5% порівняно з 4% у США.

Поява євро як популярної валюти фінансування може мати далекосяжні наслідки. Протягом останніх двох років нульові відсоткові ставки Банку Японії означали, що позичати єни коштувало дешевше, і призвели до падіння курсу цієї валюти до найнижчого рівня за останні десятиліття. Але оскільки трейдери стають все більш впевненими в майбутньому підвищенні ставок, вони шукають альтернативи, якою може стати євро.

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Нагадаємо:

25 січня Європейський центробанк (ЄЦБ) знову зберіг три ключові ставки на попередньому рівні: базову - 4,5%, за маржинальною кредитною лінією - 4,75%, за депозитною лінією - 4%.