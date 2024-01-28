Латвія сподівається на співпрацю з Естонією у будівництві АЕС

Це випливає зі звіту Міністерства клімату та енергетики (KEM) про можливості розвитку атомної енергетики в Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згаданий звіт все ще перебуває на стадії узгодження, і уряд ще не прийняв рішення щодо пропозицій, які в ньому містяться.

У звіті KEM зазначається, що наразі базову потужність енергопостачання Латвії забезпечують електростанції, що належать AS "Latvenergo" – Ризькі ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 загальною потужністю 1039 мегават (МВт) і Даугавський каскад гідроелектростанцій, загальна встановлена потужність яких становить 1558 МВт і на повну потужність станції працюють переважно навесні, коли спостерігається досить великий приплив води в Даугаву.

"Плануючи в довгостроковій перспективі відмовитися від використання викопних енергоресурсів, необхідно оцінити можливості забезпечення базових потужностей з виробництва електроенергії в майбутньому", – зазначають у міністерстві.

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KEM оцінює альтернативи виробництва електроенергії, згадуючи також малі модульні реактори (ММР), які є ядерними реакторами четвертого покоління з підвищеними вимогами до безпеки, більшою ефективністю і меншою кількістю радіоактивних відходів.

У 2010 році "Latvenergo" в рамках концептуального дослідження "Будівництво атомної електростанції в Латвії" розглянула п'ять потенційних місць для нових атомних електростанцій – три можливі місця на узбережжі Балтійського моря, а саме Папе, Павілост і Овіш, а також два місця біля великих озер – Буртнієки і Разна, і одне місце біля Риги – Аконе. Однак KEM додає, що для того, щоб прийняти рішення про будівництво нової АЕС з ММР в Латвії, необхідно провести повторну оцінку місця розташування станції.

При цьому KEM вказує, що в ситуації Латвії важливим аспектом оцінки є поводження з високорадіоактивними ядерними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, оскільки структура гірських порід Латвії не дозволяє захоронити відпрацьоване ядерне паливо. "У разі будівництва атомної електростанції в Латвії необхідно буде також створити наземне сховище відходів низької та середньої радіоактивності поблизу атомної електростанції", – додають у міністерстві.

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Втім, KEM визнає, що взаємовигідна співпраця з Естонією у будівництві атомної електростанції можлива. Відповідно, міністерство запропонує уряду прийняти рішення про доручення KEM розпочати переговори з Міністерством клімату Естонії, щоб ретельно оцінити можливості співпраці з Естонією у будівництві та експлуатації атомної електростанції, переваги такого проєкту співпраці з технічної та економічної точки зору, а також потенційні витрати. Про результати переговорів міністерство планує поінформувати уряд 1 червня цього року.

Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР) – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.

Європейська правда