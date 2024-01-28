За тиждень НБУ продав 421 мільйон доларів на міжбанку

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Національний банк України за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 421,3 млн дол та купив 0,52 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 22 по 26 січня Нацбанк продав 421,3 млн дол, що на 109,7 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 520 тис дол, що є найбільшим показником купівлі з початку року.

Загалом від початку року Нацбанк продав 2,4 млрд дол, тоді як купив майже 1.2 млн дол.

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Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Нагадаємо:

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За тиждень з 15 по 19 січня 2024 року на міжбанківському ринку Нацбанк продав 531 млн дол, при цьому було куплено 100 тис дол.