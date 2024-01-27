У Хорошковського забрали землі лісового фонду на Черкащині вартістю 1,5 мільярда 

Прокуратура повернула у державну власність 65 га лісового масиву, які належали ексміністру фінансів та ексголові Служби безпеки України, Валерію Хорошковському.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального прокурора України.

Як зазначається, у державну власність повернули 40 ділянок землі загальною площею у 65 га в межах Бобрицької сільської ради та Канівського району. Цю землю лісогосподарського призначення оцінюють в 1,5 мільярда гривень.

Як зазначають, у прокуратурі встановили факт привласнення земель лісового фонду. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топ-чиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.

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У прокуратурі вважали такі дії порушенням інтересів держави та подали до суду.

Після двох розглядів у верховному суді, та численних апеляцій, у 2022 році Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Під час останньої апеляційної справи, суд вирішив не задовольняти апеляційну скаргу, відтак постанова суду вступає в законну дію.

Як зазначають у генпрокуратурі, Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення – набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації.

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Економічна правда