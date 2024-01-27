Мінцифри спільно з Diia.City United проводять опитування технологічних компаній

Міністерство цифрової трансформації України та Громадська спілка "Об'єднання резидентів Дія Сіті" (Diia.City United) проводять опитування технологічних компаній про потенційний розвиток простору Дія.City, використання особливих умов оподаткування, а також питань та проблем, що виникають у їхній діяльності.

Ця ініціатива є важливим етапом у взаємодії з бізнес-середовищем для спільного формування майбутнього технологічного ландшафту України, зокрема простору Дія.City. Організатори опитування запрошують лідерів відповідального технологічного бізнесу поділитися своїми думками, оцінками та ідеями, аби спільними зусиллями зробити Україну найкращим місцем для інновацій, розвитку та співпраці.

Пройти опитування можна до 28 січня 2024 року, перейшовши за посиланням.

Представники бізнесу закликають долучитися до ініціативи та внести свій внесок у формування стратегічних напрямків розвитку Дія.City та інноваційного сектору країни в цілому.

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