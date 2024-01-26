FIFA продовжила спонсорську угоду з Visa до кінця 2026 року

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Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про продовження партнерських відносин із міжнародною платіжною системою Visa до кінця 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

Подробиці нового спонсорського контракту не розголошуються. При цьому попередня восьмирічна угода (з 2014 по 2022 рр.) оцінювалася в суму понад 170 млн дол.

Дія контракту з Visa поширюватиметься на всі великі турніри FIFA, включно з чоловічим чемпіонатом світу-2026 у Мексиці, Канаді та США. Під час них компанія матиме право рекламувати свої послуги і проводити презентації нових продуктів.

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А власники карток отримають доступ до залаштунків заходів FIFA і зможуть стати ексклюзивними учасниками "різноманітних інноваційних акцій у магазинах і онлайн-магазинах FIFA протягом усього терміну партнерства", йдеться у заяві.

"Договір дуже важливий, оскільки Visa наш давній стратегічний партнер, якого не хочеться втрачати.

Ми працюємо з Visa, оскільки вони завжди прагнуть покращувати свою роботу і забезпечувати клієнтам максимальний комфорт під час виконання платіжних операцій. Нам дуже імпонує такий підхід", - заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.

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Співпраця Visa і FIFA розпочалася у 2007 році, коли завершилося партнерство міжнародної федерації з конкурентом - системою Mastercard.

За даними SportBusiness, FIFA в період із 2019 до 2022 рр. заробила на спонсорських угодах приблизно 1,67 млрд євро - це на 4,6% більше, ніж за попередні чотири роки.

До 2026 року FIFA планує збільшити загальні доходи з 7,5 до 10 млрд дол завдяки новій фінансовій стратегії для жіночого футболу і розширенню числа учасників чоловічого чемпіонату світу з 32 до 48 команд.

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Економічна правда