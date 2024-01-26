Новий міст через річку Десна біля Чернігова побудують за унікальною технологією

Мінвідновлення

Міст через річку Десна біля Чернігова, який зведуть замість зруйнованого росіянами в березні 2022 року, буде побудований з використанням унікальних технологій.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Конструкція споруди матиме найдовшу суцільну монолітну прогонову будову з постнапруженого бетону.

"На практиці це означає, що технології які використовуються під час будівництва, враховують сучасні норми навантаження та роблять новий міст надстійким до тріщин", - пояснили в міністерстві.

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До того ж новий міст стане найдовшим мостом через Десну – 628 метрів.

Він матиме 4 смуги для руху, транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарну та пішохідну зони, велодоріжки, проїзди для маломобільних груп населення.

Нагадуємо:

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У березні 2022 року, коли Чернігів був в тактичному оточенні ворога, росіяни свідомо знищили міст, який сполучав місто з київським напрямком. Вибух обвалив два прогони мосту.

Після деокупації області автомобільне сполучення Чернігова з Києвом Агентство відновлення забезпечило дорогою Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів. Почати відновлення мосту через Десну одразу було неможливо. Зокрема, необхідно було розібрати завали та розмінувати територію і дно річки.