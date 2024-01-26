У КМДА пояснили, чому відео з київських камер спостереження Hikvision не може нікуди витікати

У Київській державній адміністрації заперечують розслідування журналістів проєкту "Схеми", яке показало, що камери спостереження китайського виробника Hikvision можуть передавати інформацію на сервери у Китай.

Відповідну заяву зробив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Заступник Кличка підтвердив, що камери відеоспостереження Hikvision працюють в Києві. Проте зазначив, що витік інформації з камер технічно неможливий.

"Хочу підкреслити, що комплексна система відеоспостереження Києва використовує власну закриту мережу. Це означає, що передача інформації виробнику чи іншим стороннім особам неможлива", - зазначив він.

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Оленич наголосив, що система регулярно перевіряється відповідними органами безпеки, працює понад 5 років і жодних подібних інцидентів за цей час не було зафіксовано.

Нагадуємо:

Журналісти проєкту "Схеми" встановили, що сотні тисяч систем відеоспостереження в Україні передають інформацію на сервери китайського виробника. Це зумовлює безпекові ризики.

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Найпоширенішими в Україні є камери китайських компаній Hikvision та Dahua. Імпорт продукції обох компаній у США заборонений через "загрозу національній безпеці". Однак пристроями цих виробників (зокрема через порівняно невисоку вартість) масово користуються в усьому світі. В Україні таких камер — сотні тисяч. Їх встановлюють як державні підприємства і приватні компанії, так і прості українці.