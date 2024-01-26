Санкції США вдарили по поставках з нового російського заводу з виробництва СПГ - Bloomberg

Запроваджені США санкції щодо нового заводу РФ з виробництва скрапленого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту цього ресурсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Санкції Білого дому щодо нового заводу зрідженого природного газу в Сибіру перекреслили плани РФ розпочати експорт цього місяця", - йдеться у статті.

Оператор заводу "Новатек" щосили намагається знайти покупців відтоді, як у листопаді були запроваджені санкції, і перше відвантаження продукції відклали щонайменше до лютого.

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Іноземні партнери за проєктом "Арктик СПГ-2"заявили про форс-мажорні обставини своєї участі. Крім цього, давні клієнти, які підписалися на поставки, тепер не хочуть їх, побоюючись відплати США.

Агентство зазначає, що міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що Кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто.

Це невеликий ринок з обмеженою кількістю спеціалізованих судів, які ретельно відстежуються та контролюються. "Арктик СПГ-2" повинен використовувати судна, здатні перетинати покриті крижаною кіркою води за Полярним колом.

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Відтак, проєкт, який почав виробляти паливо у грудні, швидше за все, знайде покупця на свою першу партію. Але йому, ймовірно, буде важко забезпечити стабільний бізнес чи працювати на запланованій потужності.

Нагадуємо:

У грудні повідомлялось, що іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC - оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Раніше США зупинили поставки з російського "Арктик СПГ-2".

2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.