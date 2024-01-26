Неоподаткований ліміт посилок за кордон можуть підвищити до 1000 євро

Поріг вартості товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування, потрібно підвищити до 1000 євро.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев за підсумками зустрічі з бізнесом, поштовими та експрес-перевізниками, а також представниками НБУ, Мінфіну та Держмитслужби.



"Обговорили питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях, без письмового декларування", - зазначив Гетманцев.



"Вважаю за доцільне збільшити такий поріг до 1000 Євро. Зазначене зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику", - додав він.

За словами Гетманцева, наступного тижня має відбутися ще одна зустріч з указаного питання, під час якої сторони обговорять необхідні зміни до законодавства.



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Нагадуємо:



Наразі обов’язок для подання митної декларації бізнесом існує для товарів вартістю понад 150 євро.