ООН попередила про уповільнення надання допомоги Україні

Агентство ООН у справах біженців попереджає про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році.

Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в інтерв'ю Німецькому агентству преси, передає zeit.de.

"Майже через два роки після початку російської загарбницької війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає про уповільнення надання допомоги", - пише видання.

За словами Гранді, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована.

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Але цього року скорочення були неминучими.

"Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори – Німеччина, США та ЄС – розмір допомоги Україні ще не визначали", - йдеться в публікації.

За словами Гранді, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах – ще 6,3 мільйона біженців.

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"Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках", - сказав Верховний комісар.

Серед них - 1,3 мільйона українців у Росії. Таку цифру повідомляє Москва. Водночас доступ УВКБ ООН до цих людей є "дуже обмежений".