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Торік в Україні майже щодня відкривали справи про рейдерство, до суду дійшла лише кожна шоста

П'ятниця, 26 січня 2024, 11:37 - Анастасія Жарикова

Торік в Україні було зафіксовано 360 випадків рейдерства, але лише 17% з цих справ було скеровано до суду. Більша частина була відкрита за підробку документів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У порівнянні з першим роком великої війни, справ побільшало майже втричі. Але це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.

У середньому в минулому році відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 50 проваджень на місяць.

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Загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.

Крім цього, у 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.

Майже 68% або 245 проваджень про рейдерство було відкрито через підробку документів. До суду  за цією статтею надійшло лише 55 справ.

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Ще 17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності —  62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодного провадження.

Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств. З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6.

 
опендатабот

Економічна правда

бізнес рейдерство суд
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