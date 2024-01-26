Торік в Україні майже щодня відкривали справи про рейдерство, до суду дійшла лише кожна шоста
Торік в Україні було зафіксовано 360 випадків рейдерства, але лише 17% з цих справ було скеровано до суду. Більша частина була відкрита за підробку документів.
Про це свідчать дані Опендатабот.
У порівнянні з першим роком великої війни, справ побільшало майже втричі. Але це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.
У середньому в минулому році відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 50 проваджень на місяць.
Загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.
Крім цього, у 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.
Майже 68% або 245 проваджень про рейдерство було відкрито через підробку документів. До суду за цією статтею надійшло лише 55 справ.
Ще 17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності — 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодного провадження.
Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств. З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6.
Економічна правда