MLS заблокувала трансфер гравця збірної США за $13 мільйонів у московський "Спартак"

Хесус Феррейра getty Images

Футбольна ліга США і Канади Major League Soccer (MLS) заблокувала трансфер до московського "Спартака" за 13 млн доларів форварда "Далласа" Хесуса Феррейри через "ризики ведення бізнесу з російськими суб’єктами".

Про це пише The Athletic.

За даними видання, ФК "Даллас" отримав пропозицію від "Спартака" у розмірі 13 млн доларів за Хесуса Феррейру, і прийняв її.

Сам футболіст хотів перейти та вів перемовини щодо особистих умов контракту, проте MLS повідомила всім сторонам, що угода не буде укладена.

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"Клубу і футболісту повідомили, що існують ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб'єктами господарювання.

MLS має право скасувати трансфер, оскільки всі документи і трансфери проходять через офіс MLS", - пише The Athletic.

ФК "Даллас" відмовився від коментарів.

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Зазначається, що це не перший випадок, коли MLS блокує потенційний трансфер до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році MLS втрутилася, щоб зупинити потенційну угоду між "Нью-Йорк Ред Буллз" і московським "Локомотивом" за Крістіана Касереса вартістю 5 мільйонів доларів. Минулого літа півзахисник перейшов до французької "Тулузи".

23-річний Хесус Феррейра провів 157 матчів за першу команду "Далласа", на його рахунку 50 голів і 28 результативних передач в MLS, в тому числі 32 голи і 13 гольових передач за останні два сезони. Він забив 15 голів у 23 матчах за збірну США, а також зіграв зі збірною США на Чемпіонаті світу 2022 року.

"Інтерес до Феррейри був як у Європі, так і в Мексиці, але пропозиція від московського "Спартака" задовольнила всі сторони", - пише видання із посиланням на джерела.

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Економічна правда