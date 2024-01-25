MLS заблокувала трансфер гравця збірної США за $13 мільйонів у московський "Спартак"
Футбольна ліга США і Канади Major League Soccer (MLS) заблокувала трансфер до московського "Спартака" за 13 млн доларів форварда "Далласа" Хесуса Феррейри через "ризики ведення бізнесу з російськими суб’єктами".
Про це пише The Athletic.
За даними видання, ФК "Даллас" отримав пропозицію від "Спартака" у розмірі 13 млн доларів за Хесуса Феррейру, і прийняв її.
Сам футболіст хотів перейти та вів перемовини щодо особистих умов контракту, проте MLS повідомила всім сторонам, що угода не буде укладена.
"Клубу і футболісту повідомили, що існують ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб'єктами господарювання.
MLS має право скасувати трансфер, оскільки всі документи і трансфери проходять через офіс MLS", - пише The Athletic.
ФК "Даллас" відмовився від коментарів.
Зазначається, що це не перший випадок, коли MLS блокує потенційний трансфер до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2022 році MLS втрутилася, щоб зупинити потенційну угоду між "Нью-Йорк Ред Буллз" і московським "Локомотивом" за Крістіана Касереса вартістю 5 мільйонів доларів. Минулого літа півзахисник перейшов до французької "Тулузи".
23-річний Хесус Феррейра провів 157 матчів за першу команду "Далласа", на його рахунку 50 голів і 28 результативних передач в MLS, в тому числі 32 голи і 13 гольових передач за останні два сезони. Він забив 15 голів у 23 матчах за збірну США, а також зіграв зі збірною США на Чемпіонаті світу 2022 року.
"Інтерес до Феррейри був як у Європі, так і в Мексиці, але пропозиція від московського "Спартака" задовольнила всі сторони", - пише видання із посиланням на джерела.
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Економічна правда