Британський мільярдер, власник ФК "Тоттенхем" визнав провину у фінансових махінаціях

Джо Льюїс Getty Images

Британський мільярдер Джо Льюїс, сімейний траст якого володіє лондонським футбольним клубом "Тоттенхем Хотспур", визнав себе винним в інсайдерській торгівлі в суді США.

Про це пише BBC.

86-річного Льюїса звинуватили в тому, що він передавав інформацію про свої компанії "приватним пілотам, друзям, особистим помічникам і романтичним партнерам". Влада США стверджує, що шахрайство принесло йому мільйони доларів прибутку.

Льюїс, статки якого Forbes оцінює в 6,2 млрд доларів, визнав себе винним у змові і за двома пунктами звинувачення в шахрайстві з цінними паперами в рамках угоди з прокуратурою. Льюїс заснував інвестиційну компанію Tavistock Group, яка володіє частками у великій кількості компаній у сфері нерухомості, спорту, фінансів, енергетики та медико-біологічних наук.

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Мільярдера заарештували в липні 2023 року і звинуватили за шістнадцятьма пунктами звинувачення в шахрайстві з цінними паперами і трьома пунктами звинувачення в змові.

Прокурори стверджували, що в період з 2013 по 2021 рік він зловживав своїм доступом до залів засідань корпоративних рад директорів і передавав інсайдерську інформацію своїм контактам.

Прокурор США Даміан Вільямс заявив, що ці "контакти" зробили мільйони доларів ставок на фондовому ринку.

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В одному випадку, згідно з обвинувальним актом, Льюїс порадив подрузі інвестувати в біотехнологічну компанію в липні 2019 року, до оприлюднення результатів клінічних випробувань цієї компанії.

Потім він нібито сам увійшов до її банківського рахунку і використав 700 тис доларів для інвестування в компанію, отримавши в результаті прибуток у 849 тис доларів.

В іншому випадку Льюїс нібито переказав своїм приватним пілотам Патріку О'Коннору і Брайану Воу по 500 тис доларів на купівлю акцій компанії, повідомивши їм конфіденційну інформацію.

В обвинувальному висновку перераховані інші ймовірні випадки, коли Льюїс радив друзям, подругам і співробітникам інвестувати в акції на основі інсайдерської інформації.

Прокурори також заявили, що в рамках цієї схеми Льюїс приховав справжній розмір своєї частки в одній компанії, Mirati Therapeutics.

В рамках угоди про визнання вини одна з компаній Льюїса, Broad Bay Ltd, також визнала себе винною в шахрайстві з цінними паперами і була оштрафована на 50 млн доларів.

У середу в суді на Манхеттені Льюїс визнав, що знав, що чинить неправильно.

"Мені дуже соромно і я прошу вибачення у суду за свою поведінку", - сказав він.

Звинувачення, за якими Льюїс визнав себе винним, передбачають загальний максимальний термін ув'язнення до 45 років, хоча федеральні правила передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 18 до 24 місяців. Угода про визнання вини дозволяє Льюїсу подати апеляцію, якщо він буде засуджений до тюремного ув'язнення.

Льюїсу, який тривалий час проживає на Багамських островах, умови звільнення під заставу забороняють виїжджати за межі США.

Економічна правда