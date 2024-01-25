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Укр / Рус

У "Дії" запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій

Четвер, 25 січня 2024, 17:35 - Лія Ільченко

В застосунку "Дія" запущено продаж іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам — Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За інформацією міністра, облігації мають наступні ставки та дати виплат:

  • "Залізний Порт": ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
  • "Асканія-Нова": ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
  • "Джанкой": ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
  • "Керч": ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

"Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад із відсотками", – закликав міністр.

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Нагадуємо:

Військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали.

За покупку облігацій не сплачується жодних комісій чи додаткових платежів.

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Економічна правда
Укр / Рус
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