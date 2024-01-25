НБУ очікує, що кількість мігрантів зросте, але це менше впливатиме на валютний ринок

Національний банк очікує, що наступного року в Україну повернуться близько 400 тисяч мігрантів, цьогоріч буде незначна кількість тих, хто виїжджає з країни.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у відповідь на запитання журналіста ЕП під час пресбрифінгу.

"На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів, і вже наступного року, в міру реалізації зниження безпекових ризиків, ми очікуємо повернення близько 400 тис. осіб", - сказав Ніколайчук.

За його словами, українські мігранти вони продовжують генерувати досить значний відплив валюти.

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У 2022 році цей відплив становив майже 20 млрд дол, минулого року він трохи скоротився і становив близько 18 млрд дол.

На цей рік регулятор очікує, що ці обсяги будуть дещо меншими, що пов'язано з адаптацією наших мігрантів за кордоном та зі зміною податкової резидентності нашими мігрантами.

"Очікуємо, що в цьому році ці обсяги скоротяться приблизно до 13 млрд дол", - сказав Ніколайчук.

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Також він додав, що розрахунки українських мігрантів за кордоном становлять 35 млн дол на день.

Нагадуємо:

Національний банк покращив оцінку зростання реального ВВП у 2023 році з 4,9% у жовтневому макропрогнозі до 5,7%, зберіг очікування зростання у 2024 році на рівні 3,6% і погіршив прогноз на 2025 рік - на 0,2 в.п. до 5,8%.