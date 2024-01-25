Виробникам "зеленої" електрики поставили ультиматум: є лише доба на виправлення контрактів

Державне підприємство "Гарантований покупець" попередило виробників електроенергії за "зеленим" тарифом, що вони мають час до кінця дня, 25 січня, для того, щоб привести договори купівлі-продажу у відповідність до типового договору, затвердженого НКРЕКП напередодні, 24 січня.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті "Гарантованого покупця" зранку 25 січня.

У противному разі "Гарантований покупець" попереджає, що не буде платити виробникам з відновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

"Просимо в термін не пізніше 25 січня 2024 року (включно) проєкти додаткової угоди до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом та договору про участь у балансуючій групі гарантованого покупця коректно заповнити, підписати їх кваліфікованим електронним підписом (КЕП), та НЕГАЙНО повернути на адресу ddr@gpee.com.ua, з подальшим ОБОВ’ЯЗКОВИМ надсиланням оригіналів у паперовому вигляді у 2-х примірниках, підписаних зі своєї сторони", - йдеться в повідомленні.

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Як випливає з повідомлення, таку вимогу висунули у зв'язку з затвердженням НКРЕКП 24 січня 2024 року типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

"У разі невиконання учасником балансуючої групи гарантованого покупця вказаних вище вимог, надані таким учасником балансуючої групи гарантованого покупця прогнозні дані відпуску електричної енергії не враховуються гарантованим покупцем, адміністратором комерційного обліку не враховуються фактичні дані відпуску електричної енергії електроустановками такого учасника балансуючої групи гарантованого покупця, призупиняються зобов'язання купівлі-продажу електричної енергії", - попередив "Гарантований покупець".

Нагадуємо:

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Балансувальна група "ГарПоку" налічує понад 920 учасників із загальною потужністю 7,5 тис. МВт.

За 2023 рік "Гарантований покупець заплатив промисловим виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом лише 60,05% від поставленої в ринок електроенергії.

Борг перед "зеленою" генерацією за минулий рік становить 19,1 млрд грн.

У 2022 році рівень розрахунків склав 55,3%.

Водночас заборгованість НЕК "Укренерго", що виконує спецзобов'язання із компенсації "зелених" тарифів, за 2022-2023 роки становить 31,5 млрд грн, що на 1 млрд грн менше, ніж на кінець листопада минулого року.