Понад 3 трильйони доларів незаконних коштів пройшло через світову фінансову систему у 2023 році

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У 2023 році через глобальну фінансову систему пройшло близько 3,1 трлн дол незаконних коштів, які використовуються для фінансування злочинності.

Про це йдеться у звіті фондової біржі Nasdaq.

Зазначається, що незаконні кошти, відмиті через глобальну фінансову систему, найчастіше спрямовували на торгівлю людьми й наркотиками та фінансування тероризму.

Загалом з понад 3 трлн дол незаконних коштів Nasdaq виявив, що 782,9 млрд дол були пов'язані з обігом наркотиків, а 346,7 млрд дол - з торгівлею людьми. Крім того, у звіті підкреслюється, що близько 11,5 млрд дол було використано для фінансування тероризму.

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Також понад 485 млрд дол було втрачено через шахрайські схеми та банківські махінації.

Крім висвітлення приголомшливих масштабів фінансових злочинів, у звіті представлені думки про те, як краще розв'язувати проблему.

"Цей звіт є важливим кроком до розуміння масштабів фінансових злочинів. Об’єднавши цифри з перспективами фінансових установ та історіями людського впливу, тепер ми маємо глибоке уявлення про повний масштаб проблеми. Фінансові установи знаходяться на передовій запобігання фінансовим злочинам і захисту клієнтів від шкоди, але вони не можуть зробити це поодинці. Саме тому ми знаходимося в авангарді об’єднання всієї екосистеми, щоб розробити нові способи розв'язання цієї проблеми", – сказав виконавчий віце-президент Nasdaq з питань боротьби з фінансовими злочинами Брендан Бразерс.

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Економічна правда.