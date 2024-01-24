Tesla запланувала у 2025 році випустити нову модель електромобіля – Reuters

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Автовиробник Tesla повідомив постачальникам, що хоче почати виробництво нового масового електромобіля під кодовою назвою "Redwood" в середині 2025 року.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 співрозмовників.

Двоє джерел описують модель як компактний кросовер.

Tesla надіслала постачальникам "запити цін" або запрошення до участі в торгах на модель Redwood. Планується, що щотижня буде випускатися 10 тисяч електромобілів. Виробництво має розпочатися в червні 2025 року. Скільки коштуватиме машина - поки невідомо.

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Нова модель дасть змогу Tesla конкурувати з китайським BYD, який у четвертому кварталі 2023-го випередив автовиробника за продажами електромобілів: 526,4 тисячі - у BYD, 484,5 тисячі - у Tesla, додає Reuters.

Терміни випуску компактних автомобілів наступного покоління були одним із найпопулярніших питань інвесторів до Tesla напередодні квартального фінансового звіту, пише агентство.

За словами джерел, платформа Tesla наступного покоління під назвою NV9X дасть змогу автовиробнику випускати дві або більше моделей. Про виробництво двох нових машин Ілон Маск говорив на зборах акціонерів у травні 2023 року: одну "проєктують", іншу вже "будують". Обидві надійдуть у продаж за "доступними цінами", а випускати їх будуть у "набагато більших обсягах".

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Співрозмовники видання додали, що Tesla орієнтується на Honda Civic, ціна якої в США починається з 23,9 тис дол, щоб зрозуміти, як робити дешевші автомобілі. Маск ще у 2020 році заявляв про плани випустити бюджетну Tesla вартістю 25 тис дол. Зараз найдешевша модель компанії - Tesla Model 3 - коштує від 38,9 тис дол у США.

Економічна правда