В Україні кожний третій айтівець боїться втратити роботу – дослідження

В Україні кожний третій IT-спеціаліст боїться втратити роботу, найвище ризик залишитися без роботи оцінюють тестувальники, найменше – проєктні менеджери та менеджери вищої ланки.

Про це йдеться в дослідженні IT Research Ukraine.

Зазначається, що майже половина ІТ-фахівців (48%) зазначили про зміни в своїй роботі минулого року. Зокрема, 34% змінили проєкт всередині компанії, майже стільки ж, 33%, перейшли на нове місце роботи. Ще 12% опинилися в резерві (bench).

Також на момент дослідження 6% IT-фахівців були безробітні, у травні 2022 року цей показник становив 4,8%.

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інфографіка: IT Research Ukraine

"У межах дослідження також опитали СЕО та HR-фахівців, представників понад 400 техкомпаній України. Більше половини (58%) зазначили, що попит на нові кадри у компаніях знизився, майже чверть відзначили збільшення кількості вакансій. 57% компаній на період опитування мали переведених в резерв працівників", – йдеться в повідомленні.

Крім того, переважна більшість (85%) компаній продовжили найм на відкриті посади. Водночас, 56% HR зазначили, що компанії наймають фахівців з рівнем кваліфікації Junior.

За словами керівниці команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярини Возняк, на другий рік повномасштабної війни посилюються тенденції, притаманні ринку роботодавця: кількість кандидатів в рази перевищує кількість вакансій. Проте, також появились вакансії, попит на які зростає, а саме спеціалісти з продажів, лідогенерації та маркетингу.

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Додається, що у порівнянні з минулим роком IT-фахівців стають більш песимістичними. Майже половина думають, що у цьому році кількість вакансій буде зменшуватися. І лиш кожен четвертий вірить, що пропозицій стане більше. Натомість очікування HR-спеціалістів дещо позитивніші. 30% переконані, що вакансій стане більше, а 42% очікують, що ситуація залишиться без змін.

Нагадаємо:

Вперше з початку великої війни в Україні знизились зарплати ІТ-розробників - в грудні 2023 року медіанна зарплата знизилась до 3300 доларів з 3435 доларів пів року тому.