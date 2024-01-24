Міненерго попередило про негоду у західних областях

Західні області України 25 січня накриє негода, очікуються складні погодні умови 1 (жовтого) рівня небезпечності - у Міненерго запевняють, що енергетики готові до усунення наслідків.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"За даними Гідрометцентру, 25 січня у Вінницькій та західних областях країни очікуються складні погодні умови 1 (жовтого) рівня небезпечності. Пориви вітру сягатимуть15 - 20 м/с.

У Карпатах, окрім поривчастого вітру швидкістю 19 - 24 м/с, очікується хуртовина (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві додали, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни.

"Усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть", - запевнили в Міненерго.

Економічна правда

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