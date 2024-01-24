Агентство Netpeak стало першим офіційним продавцем реклами у Telegram в Україні

Диджитал-агентство Netpeak стало першим в Україні продавцем реклами в Telegram.

Про це оголосив засновник Netpeak Group Артем Бородатюк.

"Група диджитал агентств Netpeak стає офіційним реселером Telegram Ads в Україні", - зазначив він.

За словами Бородатюка, всі прибутки від реселерства Telegram Ads спрямовуватимуться на адресу фондів та громадських організацій з публічною звітністю.

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"Для нас тут не питання грошей. Ми наважились стати партнером Telegram (наразі ми сертифіковані партнери Google, Facebook, Amazon, TikTok, Microsoft) і тим самим відкрити українському бізнесу можливість рекламувати себе на цій платформі", - зазначив він.

Бородатюк наголосив, що агентство Netpeak, ухвалюючи рішення стати реселером Telegram, виходило з наступних міркувань:

Telegram обігнав "телевізор", це супер популярний месенджер, через який 72% українців дізнаються новини, – треба дбати про інформаційну безпеку там, а це може робити тільки команда із України.

"Вкрай важливо мати саме українську компанію, яка буде в тому числі модерувати рекламний простір українського споживача в Telegram та викорінювати паростки проросійських наративів", - зазначив Бородатюк.

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"Українці вже змогли зробити так, щоб модерація Facebook та Instagram здійснювалася не з країни-помилки, і все ще триває робота над тим, щоб ці соцмережі модерувалися українськими командами. У випадку Telegram модерація рекламних акаунтів буде проходити одразу через українську команду", - додав він.

Telegram Ads може стати потужним інструментом для українських бізнесів.

В Україні приблизно 350 000 малих бізнесів. Також велика кількість середніх бізнесів, які могли би використовувати інструменти Telegram Ads, серед яких можливість таргетуватися на цільові тематики, окремі канали та міста користувачів.

Тестовий період використання Telegram Ads в Україні показав високу ефективність цього каналу. Медійні і бізнес-показники виконуються набагато швидше, ніж в багатьох інших інструментах. Це відбувається за рахунок новизни формату та низької конкуренції.

Telegram – поширений і прийнятний месенджер для комунікації з українцями офіційними органами та держустановами.

Багато органів державної влади країни мають свої офіційні канали в Telegram, зокрема ВРУ, СБУ, ГУР МО України, МВС, президент, прем’єр-міністр тощо.

Telegram не є російською компанією.

"Нашою командою були проведені процедури Know Your Client (KYC) та Anti-Money Laundering (AML), в результаті яких було встановлено, що Telegram не є компанією, яка зареєстрована в Російській Федерації чи інших підсанкційних країнах, не має там представництв та не є підсанкційною/забороненою в Україні (РНБО, НАЗК, іншими органами), США та іншими цивілізованими країнами світу", - наголосив Бородатюк.

Нагадуємо:

Telegram Ads з’явився у грудні 2021-го, проте, щоб скористатися ним, компанії, за умовами сервісу, мали вносити мінімальний аванс розміром 2 млн євро. Через це дрібним рекламодавцям доводилося купувати рекламу через реселерів або домовлятися з каналами напряму.