Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів на тлі оптимізму щодо штучного інтелекту

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Корпорація Microsoft у середу досягла історичної ринкової оцінки в 3 трлн доларів на тлі оптимізму щодо розвитку штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Акції компанії зросли на 1,3% до 403,95 дол за штуку, в результаті чого її ринкова капіталізація сягнула 3 трлн дол.

"Цей поріг закріплює за Microsoft статус однієї з найбільших публічних компаній. Вона ненадовго випередила за капіталізацією Apple Inc., яка минулого року стала першою компанією, що досягла позначки в 3 трильйони доларів, але згодом знову опустилася нижче виробника iPhone, і відтоді ці дві компанії займають однакові позиції на ринку", - пише агентство.

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Значною мірою зростання відображає ентузіазм інвесторів щодо ШІ та його потенціалу для прискорення зростання як прибутку, так і доходу. Microsoft, завдяки своєму партнерству з OpenAI, вважається одним з найбільших бенефіціарів ШІ. Вона випустила сервіси з підтримкою ШІ для клієнтів.

Прогнозується, що попит на послуги штучного інтелекту, а також хмарні обчислення сприятимуть довгостроковим тенденціям зростання Microsoft. Згідно з даними Bloomberg Intelligence, очікується, що у 2024 фінансовому році дохід компанії зросте майже на 15%, що швидше, ніж у технологічному секторі в цілому.

Таке зростання призвело до того, що Microsoft стала однією з найпопулярніших акцій на Уолл-стріт. Понад 90% аналітиків, яких відстежує Bloomberg, рекомендують купувати акції, а середній прогноз аналітиків вказує на зростання приблизно на 7% від поточного рівня.

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Економічна правда