Катар затримує поставки СПГ до Південної Європи на тлі кризи в Червоному морі

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Катар, один із найбільших світових експортерів скрапленого природного газу (СПГ), затримує деякі поставки в Європу, оскільки криза в Червоному морі призводить до збільшення часу транспортування.

Про це пише Bloomberg.

За словами обізнаних трейдерів, Катар повідомив деяким європейським покупцям про затримки та змінив графік поставок.

Трейдери заявили, що Катар, щоб виконати контрактні зобов'язання, перенаправляє поставки з інших місць і замінює їх на доступні вантажі поблизу Європи.

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З 15 січня Катар перенаправив щонайменше шість вантажів, призначених для Європи, в обхід мису Доброї Надії на півдні Африки замість коротшого маршруту через Червоне море і Суецький канал, свічдать дані відстеження суден, зібрані агентством Bloomberg.

"Обхідні шляхи змушують використовувавти судна довше, ніж планувалося, обмежуючи кількість суден, доступних для наступних вантажів.

Вантаж СПГ QatarEnergy, запланований на початок лютого на терміналі Edison в Адріатичному морі в Італії, тепер перенесли на кінець місяця", - пише агентство.

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У заяві QatarEnergy йдеться, що події в Червоному морі "можуть вплинути на графік деяких поставок, оскільки вони здійснюються альтернативними маршрутами", але зазначається, що виробництво продовжується безперебійно.

У повідомленні для ринку Edison підтвердила, що партія, призначена на 31 січня - 5 лютого, не буде доставлена в запланований термін.

"Наразі ринок газу в основному пережив перебої в Червоному морі, де атаки єменських бойовиків-хуситів змусили багато торгових суден оминати цей район.

Європейські ф'ючерси на газ наближаються до шестимісячного мінімуму на тлі високих запасів, потужного виробництва відновлюваних джерел енергії, пригніченого промислового попиту та великої кількості альтернативних поставок СПГ", - додає Bloomberg.

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Економічна правда