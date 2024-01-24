Легалізація віртуальних активів в Україні: ЕП обговорила з регуляторами та бізнесом майбутнє крипторинку

23 січня Економічна правда провела захід на тему "Легалізація віртуальних активів в Україні". На ньому зібралися автори двох ключових законопроєктів про легалізацію криптоактивів, представники фінансових регуляторів та учасники ринку, аби обговорити майбутнє крипторинку та виклики на шляху до його створення.

У заході взяли участь заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, головний юрист Проєктного офісу "Віртуальні активи 2030" Дмитро Ніколаєвський, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Лібанов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук, засновник та СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов, СЕО та співзасновник Trustee Plus Вадим Груша, а також представники бізнесу та бізнес-асоціацій.

Наразі на розгляді у Верховній Раді перебувають два законопроєкти про легалізацію криптоактивів: авторства НКЦПФР (№10225) та авторства Мінцифри (№10225-1). Під час розмови з головним редактором ЕП Дмитром Дєнковим, представники цих органів влади ділилися своїми баченнями того, як має регулюватися ринок криптоактивів, а також які податки мають сплачуватися його учасниками.

Учасників ринку непокоїли пропозиції у законопроєкті НКЦПФР, якими пропонується оподатковувати операції з обміну одних віртуальних активів на інші. Водночас представник комісії Максим Лібанов зауважив, що пропозиції щодо оподаткування з'явилися у документі на етапі його реєстрації у Раді. "Ми пропонували, щоб податок стягувався на етапі, коли віртуальний актив конвертується у фіатні гроші", - зазначив він.

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Хто має бути регулятором ринку криптоактивів - одне з ключових питань, які відрізняють два зареєстровані у Раді законопроєкти. НКЦПФР хоче відвести цю роль собі, натомість Мінцифри вважає, що регулятором мають бути вони. Щоправда, представники уряду не виключають й іншого сценарію.

"Свій законопроєкт ми писали ще задовго до європейських правил регулювання. На той час ніяких світових прикладів, на які можна було б рівнятися, ще не було… Наразі ми не виступаємо категорично за те, аби регулятором було саме Мінцифри. Це може бути й інший орган", - зазначив Олександр Борняков.

Представник профільного комітету Ради, Ярослав Железняк, підкреслив, що розробка законопроєкту про регулювання ринку криптоактивів увійшла до меморандуму між Україною та МВФ. За його словами, регулятори, урядовці та представники ринку будуть працювати над новим, третім варіантом законопроєкту, до роботи над яким долучаться й міжнародні партнери.

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Про своє бачення майбутнього регулювання криптоактивів розповіли і у Національному банку. Зокрема, там категорично проти того, аби віртуальні активи могли бути засобом платежу в Україні. Там також нагадали, що розробляють цифрову версію гривні. Один із прикладів її потенційного використання - програма "єПідтримка", завдяки якій уряд виплачував по 1000 гривень українцям під час локдауну, однак витратити які можна було лише на обмежений перелік потреб. У разі застосування е-гривні такі витрати коштів можна було б легше контролювати, мінімізовуючи потенційні зловживання.

Крім цього, на заході обговорювалися підходи до застосування правил фінансового моніторингу щодо віртуальних активів. Зокрема, чи виправдане посилення фінмону саме до криптовалют в країні, де за готівку можна придбати практично будь-що, не надаючи підтверджень походження коштів.

"У нас дуже великий обіг кешу в країні і ми хочемо дуже сильно зарегулювати крипту. При цьому людина може зайти в магазин і придбати останній iPhone за 85 тисяч гривень і ніхто не запитується, звідки у неї гроші", - вважає Володимир Носов.

Учасники ринку вважають, що створення податкових правил чи регуляторів наразі не є ключовою перешкодою для розвитку ринку віртуальних активів. Набагато більші виклики створює загальна невизначеність законодавства чи діяльність правоохоронців.

Генеральними партнерами заходу стали одна з найбільших європейських криптобірж родом з України WhiteBIT, а також партнерами стали Trustee — криптогаманець з вбудованою платіжною картою, MacPaw Space та Одеський коньячний завод та бренд Shustoff.