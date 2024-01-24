Мінфін знизив ставку за 3-річними ОВДП вперше за 2 місяці

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики у вівторок змогло знизити ставку відсікання тільки трирічних облігацій - до 18,5% з 18,6%, на яких вона утримувалася два попередні місяці.

Про це з посиланням на дані Мінфіну повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, попит на всіх трьох аукціонах не дотягував до стелі пропозиції, яка була встановлена на рівні по 4 млрд грн за 10-місячними і 21-місячними паперами і 1 млрд грн - за трирічними.

У результаті Мінфін відхилив лише одну з 52 заявок - лише на 0,4 млн грн, яка була подана на купівлю трирічних ОВДП під 18,6% річних, а сумарний обсяг розміщення впав до 2,2 млрд грн з 6,6 млрд грн тижнем раніше.

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При цьому найбільше було продано 21-місячних паперів - на 1,64 млрд грн, тоді як 10-місячних - на 0,29 млрд грн і трирічних - на 0,26 млрд грн.

Крім того, на аукціоні з продажу 14-місячних доларових ОВДП Мінфін зміг розмістити всі виставлені на 100 млн доларів за номіналом облігації, оскільки попит сягав 135,9 млн доларів.

Однак, незважаючи на таке перевищення, ставка відсікання залишилася на рівні 4,66% річних, і все, чого вдалося домогтися продавцю, це зниження середньозваженої ставки з 4,66% до 4,65% річних.

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