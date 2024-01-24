Нафта дешевшає в очікуванні даних про запаси у США

Ціни на нафту слабко знижуються на торгах, трейдери чекають щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Березневі ф'ючерси на Brent у середу, 24 січня, подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на 0,15 дол (0,19%), до 79,4 дол за барель. У вівторок Brent здешевшала на 0,51 дол (0,6%), до 79,55 дол за барель.

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Березневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на 0,14 дол (0,19%), до 74,23 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 0,39 дол (0,5%), до 74,37 дол за барель.

Що вплинуло на ціни

Оцінки Американського інституту нафти (API) показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня – на 6,674 млн барелів. Міненерго США розкриє свої дані про запаси пізніше 24 січня.

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Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3 млн барелів, запаси бензину – зросли на 1 млн барелів, дистилятів – скоротилися на 81 тис барелів.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також за ситуацією у Північній Дакоті, де видобуток нафти скоротився через морозну погоду, зазначає MarketWatch.

Нагадаємо:

Морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удар українського безпілотника, який ненадовго зупинив потік із ключового експортного терміналу в Балтії.









