"Укргідроенерго" виконало зобов'язання з ПСО за 2023 рік на майже 24 мільярди

фото: укргідроенерго

"Укргідроенерго" заявило, що за 2023 рік компенсувало різницю між ринковою вартістю електроенергії та вартістю доступної електроенергії для побутових споживачів (ПСО) на майже 24 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Зазначається, що компанія провела звірку даних по виконанню зобов’язань ПСО у 2023 року з ДП "Гарантований покупець". За минулий рік було виставлено рахунків на суму 23666,88 млн грн.

"Ми повністю виконали зобов'язання з ПСО за 2023. Порівняно з 2022 роком ПСО збільшилось на 3 млрд. Ми продовжуємо покривати різницю в тарифах для побутових споживачів, попри те, що ПСО для нас несе значне фінансове навантаження", - заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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З початку 2024 року "Укргідроенерго" вже відпустило електроенергії в рамках ПСО на суму понад 2 млрд грн.

Раніше, 11 січня 2024 року, "Енергоатом" повідомив, що повністю виконав свої покладені спеціальні обов’язки (ПСО) із забезпечення населення доступною електроенергією.

За словами "Енергоатому", з початку 2023 року за послугу ПСО він сплатив "Гарантованому покупцеві" майже 128 млрд грн, тоді як очікувана вартість була на понад 7 млрд грн меншою. В результаті компанії вдалося зменшити загальний борг за послуги ПСО майже на 4 млрд грн у 2023 році, додали в компанії.

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Уряд продовжив дію ПСО в Україні до 30 квітня 2024 року. Таке рішення ухвалили для зменшення фінансового навантаження на побутових споживачів через складну економічну ситуацію, спричинену повномасштабною війною.

Як наслідок, ціна на електроенергію для населення і надалі становитиме 2,64 грн за кВт-год.

Економічна правда